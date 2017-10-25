Denizli'de yabancılara yönelik huzur uygulaması

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DENİZLİ (AA) - "Denizli Yabancı Şahıslara Yönelik Huzur ve Güvenlik Uygulaması" kapsamında yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı bölgelerde denetim yapıldı.



Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 200 ekip, Suriye, Afganistan ve İranlı vatandaşların yoğun olarak ikamet ettiği ve iş yeri çalıştırdıkları Sevindik, Karşıyaka, İlbade, Sümer, Fatih ve Cumhuriyet mahallelerinde uygulama gerçekleştirdi.



Kamu güvenliği, sağlığı ve düzeninin sağlanması, yabancılara tanınan hak ve hizmetlerden gerektiği gibi faydalandırılması, kayıt altına alınmayan yabancıların kayıt altına alınması, düzensiz göç ve nüfus hareketliliği, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve suça karışmalarının önlenmesi, yabancıların denetim ve kontrol altında tutulması amacıyla başlatılan uygulamaya, yabancılar şubesi, asayiş, kaçakçılık, narkotik ve terörle mücadele ekipleri katıldı.

Denetimlerde 140 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, 56 araç kontrol edildi.

Bu aramalarda ruhsatsız av tüfeği ile 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Yabancı dil bilen polisler, uygulama sırasında Suriyelilere yasalara uymaları yönünde uyarıda bulundu.



Polis ekipleri ayrıca yabancı uyruklu vatandaşlara ülke içinde seyahat etmeleri için gerekli olan "yol izin belgelerini", geçici koruma kapsamına alınmış olanların da geçici koruma kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiğini bildirdi.



Yanlarında kimlik belgesi olmayan 7 kişi, haklarındaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.