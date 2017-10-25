Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mahkeme başkanından FETÖ sanıklarına tepki

25 Ekim 2017 Çarşamba, 23:27

ADANA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla dava açılan 13'ü tutuklu 62 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile tutuklu sanıklardan Ercan K, Erdinç Z, Halil İbrahim K, İbrahim E, İbrahim K, İlhami K, Mahmut U, Murat Ö, Selim Ç, Seral Ü, Yunus D, Zekeriye Ç. ve avukatları yer aldı. Tutuklu sanık İbrahim K. ise duruşmaya, bulunduğu Sivas Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Mahkeme Başkanı, sanık Ercan K'ya ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında yer alan HTS kayıtlarını göstererek, ''18 bin sayfa ve 13 bin sayfa ayrı ayrı HTS kayıtların mevcut. Tarsus'taki bir şahsın ByLock kaydında da ismin yer alıyor.'' dedi.

Tutuklu sanık Ercan K. ise mahkeme heyetine, gelen belgeleri kabul etmediğini belirterek, ByLock programını hiç kullanmadığını öne sürdü.

Duruşmada savunması alınan diğer sanıklar da ByLock programını kullanmadıklarını ve HTS kayıtlarını kabul etmediklerini ileri sürerekk, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Bunun üzerine Mahkeme başkanı, ''Hepiniz kabul etmiyoruz diyorsunuz. Bunlar uydurulmuş belgeler mi?' diye tepki gösterdi.

Daha sonra cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde mütaalasını verdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İLGİLİ HABERLER
Adana'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin dava
YEREL

ADANA'DA POLİS MEMURUNUN ŞEHİT EDİLMESİNE İLİŞKİN DAVA

GÜNCELLEME 2 - Adana merkezli PKK/KCK operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME 2 - ADANA MERKEZLİ PKK/KCK OPERASYONU
ByLock'ta annesinin kızlık soyadını kullanmış
YEREL

BYLOCK'TA ANNESİNİN KIZLIK SOYADINI KULLANMIŞ
Oğlundan korkup balkona sığınan kadını itfaiye kurtardı
YEREL

OĞLUNDAN KORKUP BALKONA SIĞINAN KADINI İTFAİYE KURTARDI
Adana'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
FETÖ irtibatı nedeniyle ihraç edilen savcıya hapis istemi
YEREL

FETÖ İRTİBATI NEDENİYLE İHRAÇ EDİLEN SAVCIYA HAPİS İSTEMİ
Adana'da yabancılara yönelik huzur uygulaması
YEREL

ADANA'DA YABANCILARA YÖNELİK HUZUR UYGULAMASI
Adana'daki kardeş cinayeti iddiası
YEREL

ADANA'DAKİ KARDEŞ CİNAYETİ İDDİASI
Hırsızlık hükümlüsü hapishane izninde de hırsızlık yaptı
YEREL

HIRSIZLIK HÜKÜMLÜSÜ HAPİSHANE İZNİNDE DE HIRSIZLIK YAPTI
GÜNCELLEME - Adana merkezli PKK/KCK operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA MERKEZLİ PKK/KCK OPERASYONU

Adana merkezli 6 ildeki PKK/KCK operasyonu
YEREL

ADANA MERKEZLİ 6 İLDEKİ PKK/KCK OPERASYONU