Düzce Üniversitesi'nde Karadeniz konseri

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DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi'nce (DÜ), geliri ihtiyacı olan anaokullarına verilmek üzere Karadeniz konseri düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi'ndeki konserde, Grup Samistal tarafından Karadeniz yöresine ait eserler seslendirildi. Konsere öğrenciler, öğretim görevlileri ve müzikseverler katıldı.

DÜ Okul Öncesi Eğitim Topluluğu Başkanı Sultan Çayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topluluk olarak anaokullarındaki ihtiyaçları giderdiklerini söyledi.

Eğlenceli bir program düzenlediklerini kaydeden Çayan, şöyle konuştu:

"Bu akşam, üniversitede eğitim gören arkadaşlarımızın hem topluluğumuzu tanıtmalarını hem de yaptığımız çalışmaları görüp bize destek olmalarını istedik. Konserden elde edilen gelirleri, kent genelinde belirlediğimiz, ihtiyaç sahibi anaokullarına aktarmayı düşünüyoruz. Burada her milletten öğrenci var. Biz hep birlikte yardım çatısı altında buluştuk."

Topluluk olarak ihtiyacı olan anaokullarına her türlü desteği verdiklerini belirten Çayan, "Okullarda, özellikle anaokullarında güzelleştirme çalışmaları yapıyoruz. Çocukların ne ihtiyacı varsa orada olmaya çalışıyoruz. Kütüphaneden oyuncağa kadar ne ihtiyaç varsa bu konserden elde ettiğimiz gelir ile yardım yapacağız, küçük çocuklarımızı sevindireceğiz." dedi.