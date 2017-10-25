Aydın'da FETÖ/PDY davası

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AYDIN (AA) - Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) esnaf yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10'u tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanıkların yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Erdal Özdemir Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yaptığı savunmasında örgüt üyesi suçlamalarını reddetti.

Üzerine kayıtlı iki hatta örgütün şifreli habeleşme programı ByLock yüklü olduğu tespit edilen Özdemir, programı indirmediğini ve kullanmadığını savundu.

Örgütün kapatılan yayın organları arasında yer alan Bakış Gazetesi'nde muhabirlik yapan Özdemir, "Benim bir hattım şirket hattı gibi kullanılıyordu. Diğer hattı ise kendim kullanıyordum. Ben ekmeğinde olan biriyim. Kesinlikle hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

-"Müslüman yalan söyler mi?"

Mahkeme Başkanı Erhan Yıldırım'ın "Müslüman yalan söyler mi?" sorusuna Özdemir "Hayır" yanıtını verdi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı Yıldırım sanığa "Sen şimdi ByLock kullanmadığını söylüyorsun. Fakat senin kendim kullandığım dediğin hattının içerikleri geldi. Sen bu program üzerinden birçok konuşma yapmışsın. Hatta bu konuşmalar içerisind, kız kardeşinin oğlunun vefat konuları da geçmiş. Banka hesap numarası ve mail adresini göndermişsin. 'Zarf meselesini bayanlarla görüşelim', 'Mehmet Uzlu yola çıktı geliyor', 'Gazeteler aynı yerden mi alınacak' gibi yazışmalar var. Hatta Sami Solak sana bu program üzerinden 'Erdal’ım ne ByLock'un açık ne de Whatsapp'ın' yazmış. Mehmet Uzlu’nun örgütün Nazilli kasası olduğu iddia ediliyor. Sami Solak'ın da Aydın kasası olduğu. Eğer sen FETÖ'cü değilsen bu adamlarla ne işin var. Bu konuşmalara ne diyeceksin?" sorusunu yöneltti.

Özdemir, "Ben hiçbir şekilde ByLock kullanmadım. Bu yazışmaları da bilmiyorum. Sami Solak benim patronumdu. Aramızda iş veren ve çalışan ilişkisi dışında bir ilişki olmadı." şeklinde savunma yaptı.

Örgütün kapatılan eğitim kurumları arasında yer alan Muzaffer Ancın Ortaokulu'nda kantin işletmeciliği yapan tutuklu sanık Kemal Arslan da hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

ByLock çıkan iki hattı kendisinin kullanmadığını, okulda görev yapan iki öğretmene aldığını ileri süren Arslan, "Okulda çalışan iki öğretmen arkadaşım esnaf tarifelerinin daha uygun olmasından dolayı hat almamı istedi. Bende onlara hat aldım. Faturalarını da Bank Asya üzerinden otomatik ödemeye verdiler." diye konuştu.

Mahkeme Başkanının "Bu eğitim kurumlarını bünyesinde barındıran Sembol AŞ'den 298'er metrekarelik iki arsa almışsın. Bu arsaları sana kim al dedi?" sorusu üzerine Arslan "Bu arsaları birinin talimatıyla almadım. Arsalar satışa çıkmıştı. Bende 38 bin liradan iki arsayı 76 bin liraya almıştım." cevabını verdi.

- "Demek ki pis bir işiniz var"

Sanığın "Böyle bir cemaat var mı?" sorusuna "Bilmiyorum" yanıtını vermesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Onlardan her şey almışsın, her şey vermişsin. Demek ki pis bir işiniz var. Başkalarına hat alıp veriyorsun. Onlar adam değil mi? Kendileri hat alamıyor mu? Demekki para başkasından gelince bu işler böyle oluyor. Neden sıradan bir vatandaşa hat almıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti ara kararını verdi.

Mahkeme tutuklu sanıklardan 2'sinin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.