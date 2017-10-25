"Örnek vatandaşların" Cumhuriyet Resepsiyonu'na davet edilmesi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste, "Koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat ederek gündeme gelen madenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilecek resepsiyona davet edilmenin heyecanını yaşıyor.

Resepsiyona davet edilen "yaşam hikayeleriyle topluma örnek vatandaşlar" arasında, Zonguldak'ta otobüs boş olmasına rağmen yaklaşık 6 kilometrelik yolda "koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat eden işçiler Gökhan Onur, Musa Uğur, Sabahattin Akkoç, Ali Aktaş, Turgay İnam ve Koray Karabacak da yer alıyor.

İşçilerden Karabacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resepsiyona davet edilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çok heyecanlı olduğunu anlatan Karabacak, "Devletin en büyük zirvesindeki bir insanın bize değer verip, bizi ağırlaması çok onur verici. Ailece çok mutluyuz. Kendilerini tanımak bizim için onur ve gururdur." diye konuştu.

Karabacak, davet edildiklerini öğrendiklerinde inanamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Herkes bize, 'Sayın Cumhurbaşkanı davet etti. Çok güzel bir şey. Keşke biz de gitsek. Bu davete biz icap edebilsek. Herkese nasip olmaz.' dedi. Sayın Cumhurbaşkanının bize göstermiş olduğu ilgi, alakayı çevremizdeki insanlar çok mutlu şekilde karşıladı. Türkiye'de bu şekilde değerler yok olmaya yüz tutmuş. Biz bu şekilde gündeme geldik. İnsanlar bu değerleri bir defa daha hatırladılar. Güzelliklerle gündeme gelmek bizim için de iyi bir ayrıcalık. Devletimizin büyükleri bizlere değer verdiler, onore ettiler, bizi ağırladılar. Onlarla yan yana gelmek bile bizler için büyük bir gurur, onur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir arada olmanın hayatında unutamayacağı anlardan biri olacağını ifade eden Karabacak, "Sayın Cumhurbaşkanıyla nasip olursa bir kare fotoğraf çektirip evimin baş köşesine asmayı düşünüyorum. Kendileriyle yan yana olmak, aynı havayı solumak bizim için çok güzel bir olay olacak." dedi.

İşçilerden Gökhan Onur da davet edildiği için mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanıyla konuşma fırsatı bulacağım için çok heyecanlanlıyım. Daha önce böyle bir hayalim bile yokken, şimdi Cumhurbaşkanımızın yanında olup görüşeceğiz. Çok güzel bir duygu. Davet edildiğimizi öğrendiğimde, 'Acaba gerçek mi? Rüya mı görüyorum?' diye kendi kendime düşünmeye başladım. Ama sonradan gerçek olduğuna inandım. Yakınlarımla paylaştığımda onlar da inanamadı. Duygulandılar ve heyecanlandılar. Gelecekte çocuklarım büyüdüğü, torunlarım olduğu zaman, 'Babam, Cumhurbaşkanının yanına gitmiş.' diye anlatacaklar." şeklinde konuştu.

Diğer madenciler de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecekleri günü iple çektiklerini belirterek, çok heyecanlı olduklarını ifade ettiler.

Gelik beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, 23 Eylül'de, TTK'ya ait başka bir iş yerine gitmek için madenci elbiseleriyle özel halk otobüsüne binmiş, otobüs boş olmasına rağmen yaklaşık 6 kilometrelik yolda "Koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat etmişti. Madencilerin ayakta yolculuğu, otobüsün güvenlik kamerasına da yansımıştı.