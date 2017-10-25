ANTALYA (AA) - 54. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "İnsan Seli" (Human Flow) isimli belgesel film gösterildi.
Çin-Almanya yapımı belgeselin gösterimi, Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonunda gerçekleştirildi. Film, yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü.
Temel olarak küresel göçmen krizini konu edinen belgesel, 65 milyon insanın savaş, açlık gibi nedenlerle yerlerinden edilmesini anlatıyor.
Çekimleri Afganistan, Bangladeş, Fransa, Yunanistan, Almanya, Macaristan, Irak, İsrail, Meksika, Pakistan, Filistin, Sırbistan, Suriye ve Türkiye'de yapılan belgeselin yönetmenliğini Çinli sanatçı Ai Wei Wei üstleniyor.