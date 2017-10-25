Zonguldaklı madenciler Çanakkale'ye gitti

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste "Koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat ederek gündeme gelen madenciler, hayırsever bir iş adamının davetlisi olarak gezi amacıyla Çanakkale'ye gitti.

İş adamı tarafından, duyarlılıklarından dolayı Çanakkale gezisiyle ödüllendirilen madenciler Gökhan Onur, Musa Uğur, Sabahattin Akkoç, Ali Aktaş, Turgay İnam, Koray Karabacak ve aileleri ile işçilerin fotoğrafını çeken Aslı Ertürk bir araya geldi.

Çanakkal'de iki gün kalacak olan işçiler, Mecidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Seddülbahir, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Conkbayırı'nı gezecek.

Maden işçilerinden Turgay İnam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla beraber minibüs olayıyla gündeme geldiklerini söyledi.

Bir hayırsever iş adamınının daveti üzerine Çanakkale'ye gideceklerini ve şehitlikleri ziyaret edeceklerini anlatan İnam, "Geziye vesile olanlara teşşekkür ediyorum. İnşallah güzel gezi olacak ve güzel anılarla döneceğiz. Hiç gideceğimiz, görüşümeyeceğimiz kişilerle görüşerek, mekanları gezdik. Her şey çok güzel oldu. Bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'la görüştük. Aklımızda bazı sorular vardı onları sorduk. Çok güzel bir görüşme oldu. Hayalimizde bile göremiyeceğimiz yerlere gittik. İnşallah da Cumhurbaşkanımzla da görüşeceğiz." diye konuştu.

İşçilerden Musa Uğur ise Çanakkale gezisi öncesinde Bakan Albayrak'la görüştüklerini belirterek, "Sayın Bakanımızın daveti bizi onurlandırdı. Aklımızda böyle bir şey yoktu. Bakanımızın bizi çağırmasından dolayı mutlu olduk." dedi.

Ali Akkaş da ilk defa Çanakkale'yi göreceğini ve mutlu olduğunu kaydetti.

Gelik beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, 23 Eylül'de, TTK'ya ait başka bir iş yerine gitmek için madenci elbiseleryle özel halk otobüsüne binmiş, otobüs boş olmasına rağmen yaklaşık 6 kilometrelik yolda "Koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat etmişti. Madencilerin ayakta yolculuğu, otobüsün güvenlik kamerasına da yansımıştı.