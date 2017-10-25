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Atiker Konyaspor'da Özdilek dönemi

26 Ekim 2017 Perşembe, 00:40

KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaştı.

Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından Konya ekibinde teknik direktör arayışı son buldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehmet Özdilek ile her konuda anlaşıldığı, imza için Konya'ya geleceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atiker Konyaspor Yönetim Kurulumuz Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek'i getirdi. Teknik direktör konusunda çalışmalarını titizliklikle sürdüren yönetim kurulumuz Ankara'da bir araya geldiği tecrübeli teknik direktör Mehmet Özdilek ile her konuda anlaştı. Görüşmeye Atiker Konyaspor'umuz adına başkan yardımcımız Ali Kaya, As başkanımız Mehmet Günbaş, Futbol Şube Sorumlumuz Fatih Tınmaz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Zeren katıldı. Sayın hocamız bugün Konya'ya gelecek, kulübümüzle sözleşme imzalayacak ve akşamki antrenmanda takımımızın başında yer alacak."

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