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Tekirdağ'da askerin derede akıntıya kapılması

26 Ekim 2017 Perşembe, 08:57

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle yükselen derede akıntıya kapılan askerin naaşına ulaşıldı.

Askeri aracın Galata Deresi'ne düşmesi sonucu akıntıya kapılan Mehmetçiğin cansız bedeni, kaybolduğu alandan yaklaşık 800 metre ileride bir ağacın yanında bulundu.

Şehit askerin naaşı, arama kurtarma ekiplerince bota alındı.

Bölgeye cumhuriyet savcının gelmesi bekleniyor.

Sağanak nedeniyle dün öğle saatlerinde Galata Deresi'nin debisi yükselmiş, karşıya geçemeyen vatandaşlar polisten yardım istemişti. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle karşı kıyıya geçemeyen polis ekipleri, askerden yardım talep etmişti. Bunun üzerine gelen ekipler, vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatmıştı.

Karşı kıyıya geçmek isteyen, içerisinde 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaşın bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, Kiremithaneler mevkisinde dereye devrilerek akıntıya kapılmıştı. Araç içerisindeki 3 asker, 2 polis ve vatandaş kendi çabaları ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, 1 asker akıntıya kapılmıştı.

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