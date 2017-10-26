Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu

26 Ekim 2017 Perşembe, 09:04
Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin merkezli 13 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan çeşitli rütbelerdeki 24 askeri personelden 18'i tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Ekim'de FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında verilen yakalama kararının ardından Mardin, İstanbul, Ankara, Malatya, Burdur, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Adana, Bursa, Konya, İzmir ve Kocaeli ile KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol kararı ile salıverildi.

Diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

İLGİLİ HABERLER
Belediyeden dezavantajlı kadınlar için &quot;gastronomi&quot; kursu
YEREL

BELEDİYEDEN DEZAVANTAJLI KADINLAR İÇİN "GASTRONOMİ" KURSU