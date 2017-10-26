Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin merkezli 13 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan çeşitli rütbelerdeki 24 askeri personelden 18'i tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Ekim'de FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında verilen yakalama kararının ardından Mardin, İstanbul, Ankara, Malatya, Burdur, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Adana, Bursa, Konya, İzmir ve Kocaeli ile KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol kararı ile salıverildi.
Diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.