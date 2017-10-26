GÜNCELLEME - Tekirdağ'da askerin derede akıntıya kapılması

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle yükselen derede akıntıya kapılan askerin naaşına ulaşıldı.

Askeri aracın Galata Deresi'ne düşmesi sonucu akıntıya kapılan Mehmetçiğin cansız bedeni kaybolduğu alandan yaklaşık 800 metre ileride AFAD ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Sualtı ekibi tarafından bir ağaca sarılmış vaziyette bulundu.



Terhisine 17 gün kaldığı öğrenilen şehit asker Safa Parhan'ın naaşı, arama kurtarma ekiplerince bota alındı. Parhan'ın Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu, ailesinin İzmir'de yaşadığı belirtildi.



Saray Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelere başladı.



Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit asker Parhan'ın naaşına ulaşıldığını söyledi.



Aslen Şanlıurfalı olan Parhan'ın İzmir'de yaşayan ailesinin de Saray'a geldiğini dile getiren Ceylan, "Şehidimizin naaşına ulaştık. Milletimizin başı sağolsun." dedi.



Sağanak nedeniyle dün öğle saatlerinde Galata Deresi'nin debisi yükselmiş, karşıya geçemeyen vatandaşlar polisten yardım istemişti. Su seviyesinin yükselmesi dolayısıyla karşı kıyıya geçemeyen polis ekipleri, askerden yardım talep etmişti. Bunun üzerine gelen ekipler, vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatmıştı.



Karşı kıyıya geçmek isteyen, içerisinde 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaşın bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, Kiremithaneler mevkisinde dereye devrilerek akıntıya kapılmıştı. Araç içerisindeki 3 asker, 2 polis ve vatandaş kendi çabaları ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, 1 asker akıntıya kapılmıştı.