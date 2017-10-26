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Kırklareli'nde şiddetli yağış

26 Ekim 2017 Perşembe, 09:48

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde üç gündür etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şiddetli yağış nedeniyle Demirköy ilçesinde, Tamirhane mevkisindeki Fabrika Deresi taştı. Taşkın sonucu, Demirköy-İğneada yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Demirköy'de son 24 saatte metrekareye 100 kilogram yağış düştü.

Yağışın gün içerisinde etkisi kaybetmesi bekleniyor.

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