Kırklareli'nde şiddetli yağış

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde üç gündür etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Şiddetli yağış nedeniyle Demirköy ilçesinde, Tamirhane mevkisindeki Fabrika Deresi taştı. Taşkın sonucu, Demirköy-İğneada yolu ulaşıma kapandı.
Karayolları 15. Şube Şefliği ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Demirköy'de son 24 saatte metrekareye 100 kilogram yağış düştü.
Yağışın gün içerisinde etkisi kaybetmesi bekleniyor.