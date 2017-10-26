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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis

26 Ekim 2017 Perşembe, 10:46

DÜZCE (AA) - D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.

Bölgede etkili olan yağış ve yoğun sis, trafikte aksamalara neden oluyor.

Karayolunun Düzce kesimi Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Elmalık, Bolu kesiminde ise Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Söz konusu güzergahlarda tedbir alan trafik ve karayolları ekipleri, sürücüleri takip mesafesi ve aşırı hız konusunda uyardı.

Öte yandan Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti.


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