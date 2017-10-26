Adana'da eski kadın hakime FETÖ davası

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ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yargı mensuplarına yönelik soruşturması kapsamında tutuklanan eski kadın hakim hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Meslekten ihraç edildikten sonra tutuklanan eski kadın hakim F.Ü. (29) hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen sanık eski hakimin, kapatılan Bank Asyada bulunan hesabının kurum kapatılıncaya kadar açık olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında farklı kentlerde ifadeleri alınan tanık ve şüpheliler de sanık hakkında bilgiler verdi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli olarak ifadesi alınan ve hakkında dava açılan Y.B, iddianamede yer alan ifadesinde, F.Ü'nün toplantılarda "sohbet hocalığı" yaptığını öne sürdü.

F.Ü. ve beraberindeki diğer kadın hakimlerin yaklaşık 3-4 ay toplantılara devam ettiğini kaydeden Y.B, burada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okunduğunu bildirdi.

Y.B, ayrıca örgüt içerisinden gelen talep üzerine adliyelerde görevli diğer hakim ve savcılar hakkında bilgi topladıklarını anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Kadın hakimler ile savcı A.A. da çalışmış oldukları adliyelerdeki diğer hakim ve savcılar hakkında isimlerini belirterek, 'İyi biri, iş bilgisi iyi, hizmet hareketine karşı veya hizmet hareketine sempatisi var, şu hakim sağcı, şu hakim solcu' şeklinde fişleme bilgilerini bana gönderirlerdi. Ben de gelen bu bilgileri olduğu gibi kopyalayarak Tango programı üzerinden R.S.G. isimli şahsa gönderiyordum."

- "İleride bizim sözümüz geçecek"

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca tanık olarak ifadesi alınan R.E. ise Konya'da kendisiyle aynı fakültede öğrenim gören sınıf arkadaşı sanık F.Ü'nün örgütün evlerinde kaldığını ve sonradan idare hakimi olduğunu kaydetti.



Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığında tanık olarak ifade veren M.G. de 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden yaklaşık 3-4 ay sonra aralarında F.Ü'nün de bulunduğu meslekten ihraç edilen bazı hakim ve savcıların ilçede toplantı yaptığını ve burada "İlerisi için her şey çok güzel olacak, ileride bizim sözümüz geçecek." şeklinde konuşmalar geçtiğini belirtti.