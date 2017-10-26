Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyredecek.

Havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri çok bulutlu ve akşam saatlerinde Ardahan çevresinin sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Bölgede güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetlice esmesi beklenen rüzgar nedeniyle toz taşınımı olabileceğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Tunceli ve Erzincan'da 8, Iğdır'da 5, Erzurum'da 3, Ardahan'da 1, Ağrı'da sıfır ve sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 24, Iğdır'da 23,Erzincan'da 22, Ağrı'da 20, Erzurum ve Kars'ta 18 ve Ardahan'da 17 derece olması bekleniyor.











