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SİVAS (AA) - Sivas ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu, John Bauchan'ın kaleme aldığı, Mehmet Ergin'in Türkçeye çevirdiği, Volkan Gündüz'ün yönettiği "39 Basamak" adlı oyunu sahneleyecek.

Londra'da geçen hikayede, Richard Hannay'ın tiyatroda gizli ajan Annabella ile tanışması ve kendisini "39 Basamak" isimli gizli bir görevin içinde bulması, gerilim ve heyecan dolu bir dille anlatılıyor.

Oyunda, Ufuk Bostancı, İnanç Keteci, Serkan Yanar ve Burak Fındıkçı rol alıyor.

Oyun, bugün ve yarın 19.30'da Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenecek.

- Kayseri

Kayseri'de ise Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda 28 Ekim Cumartesi günü "Aliya" isimli oyun sergilenecek. Hidayet Erdinç'in yönettiği, derin bir emeğin ve sahnelemenin kullanıldığı oyun, tüm insanları sevmeye çalışan Aliya İzzetbegoviç'in yaşantısını anlatıyor.

Aliya, seyirci ile 19.30'da buluşacak.

Şehir Tiyatrosunda, 29 Ekim pazar günü de saat 12.00 ve 15.00'te "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" adlı oyun sahne alacak.

Çocuklara göre uyarlanmış bu oyun, izleyenlerini hem eğlenceye hem de masalların gizemli dünyasına götürüyor.