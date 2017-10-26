"Birilerine örnek olabiliyorsam ne mutlu bana"

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MALATYA (AA) - Malatya'da temizlik personeli olarak çalıştığı tekstil fabrikasında iplik üretiminden makinelerin bakımına kadar her şeyi öğrenerek kendi işinin patronu olan Şehriban Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vereceği resepsiyona katılacak olmaktan mutluluk duyuyor.

Yaşam hikayesiyle topluma örnek vatandaşlardan biri olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyonun davetlileri arasında bulunan Şahin, büyük gurur yaşıyor.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikada çalışırken akrabalarından birinin kendisini aradığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vereceği resepsiyona katılacaklar arasında olduğunu söylediğini anlattı.

Televizyonda konuyla ilgili yayınlanan haberde kendine ait görüntüleri de izlediğini belirten Şahin, şaşkınlıkla sevinci bir arada yaşadığını ifade etti.

Uzun ve zorlu bir çalışma sürecinin ardından kumaş fabrikası kurarak iş veren konumuna geldiğini kaydeden Şahin, "Dünden bugüne bir basamak atlayarak yapılan bir şey değil, çalışmanın vermiş olduğu birikim var. Örnek vatandaş olarak resepsiyona davet edildiğim için çok mutluyum. Birilerine örnek olabiliyorsam, fayda sağlayabiliyorsam ne mutlu bana." diye konuştu.

Şahin, şöyle devam etti:

"Malatya'dan örnek vatandaş olarak çağrılmak hem bizim hem de kent için gurur verici. Malatyalı olarak üretmek, ekonomiye, ülkeye katkı sağlamak ve başarı elde edebilmek bizim için önemli. Çalıştığımız sektör zor ve yorucu olmasına rağmen üretiyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bence üretime katkı sağlamak için her vatandaşın bir şeyler yapması lazım. Verdiğimiz vergiler sonuçta bir şekilde bizlere dönüyor."

Amacının sadece kendi geçimini sağlamak olmadığını vurgulayan Şahin, "Bence her zaman üretken olabilmek önemli. Bir söz var 'Benin karnım bir tabakla da doyar.' Ben burada bir tabak değil, 5 tabak yemek yiyorum. Çünkü burada 5 kişinin karnını doyuruyorum. Onlar da bir diğer 5 kişinin karnını doyuruyor. Bu zincirleme bir süreç. Herkes 'Ben sadece çalışayım' derse olduğu yerde kalır, gelişme olmaz." ifadelerini kullandı.