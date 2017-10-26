Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

BARTIN (AA) - Bartın'da, kayalıklarda 2 gündür mahsur kalan keçiyi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Karasu Köyü boğaz mevkisinde kayalıklarda mahsur kalan keçisini kurtaramayan Nevin Barut, durumu AFAD'a bildirdi.
Bölgeye gelen AFAD ekipleri, yaklaşık 50 metrelik alanda mahsur kalan keçiyi ip yardımıyla yukarı çekerek kurtardı.
Keçinin sahibi Nevin Barut, gazetecilere yaptığı açıklamada, keçisinin kayalıklarda 2 gündür mahsur kaldığını ifade etti.
Keçisinin köpekler tarafından telef edilmesinden korktuğunu belirten Barut, "Keçiyi kendi imkanlarımla kurtaramayacağımı anlayınca AFAD'a haber verdim. AFAD'dan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.
Barut, kavuştuğu "Bediş" isimli keçisini öperek sevdi.