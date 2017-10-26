Fener Rum Patriği Bartholomeos'dan dizi setine ziyaret

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ANTALYA (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Antalya'da çekimleri devam eden ve tüm geliri insani yardım amacıyla kullanılacak "İslamofobi" filminin setini ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hazırlanan ve yönetmenliğini Sarıkaya'nın yaptığı filmin çekimlerine, kentin farklı tarihi ve turistik mekanlarında devam ediliyor.



Fener Rum Patriği Bartholomeos, 48 ülkeden oyuncunun rol alacağı ve dünyaya İslam'ın barış, merhamet dini olduğunun anlatılmasının amaçlandığı "İslamofobi" filminin setini ziyaret etti.

Yönetmen Ömer Sarıkaya'dan çekimler hakkında bilgi alan Bartholomeos, galaya katılacağını ifade etti.

Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekimlerin sürdüğünü, Amerika ile yaşanan vize sıkıntısından dolayı dünya yıldızlarının gelişinde aksama olduğunu belirtti.

Ankara üzerinden vize sorununun çözüldüğünü aktaran Sarıkaya, "Önümüzdeki günlerde beklediğimiz oyuncular gelecek. Sürpriz isimler var. İslamofobi filmi iyi gidiyor. İslam'ın teminatı Türkiye'dir ve Türkiye de bize bu konuda destek veriyor. Özellikle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Valiliğimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bartholomeos'a "Her Müslüman terörist değildir, her Hristiyan da düşman değildir." dediğini aktaran Sarıkaya, "Bunu çok beğendi. Bize gelen bütün oyuncular bağış ve barış adı altında çekildiği için para almıyor." ifadelerini kullandı.

Filmin galasını Antalya'da yapacaklarını, kentteki çekimlerin 1,5 ay daha süreceğini belirten Sarıkaya, Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Bosna Hersek ve Londra'da çekimler gerçekleştireceklerini söyledi.