Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'dan dizi setine ziyaret

26 Ekim 2017 Perşembe, 11:19
Fener Rum Patriği Bartholomeos'dan dizi setine ziyaret

ANTALYA (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Antalya'da çekimleri devam eden ve tüm geliri insani yardım amacıyla kullanılacak "İslamofobi" filminin setini ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle hazırlanan ve yönetmenliğini Sarıkaya'nın yaptığı filmin çekimlerine, kentin farklı tarihi ve turistik mekanlarında devam ediliyor.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, 48 ülkeden oyuncunun rol alacağı ve dünyaya İslam'ın barış, merhamet dini olduğunun anlatılmasının amaçlandığı "İslamofobi" filminin setini ziyaret etti.

Yönetmen Ömer Sarıkaya'dan çekimler hakkında bilgi alan Bartholomeos, galaya katılacağını ifade etti.

Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekimlerin sürdüğünü, Amerika ile yaşanan vize sıkıntısından dolayı dünya yıldızlarının gelişinde aksama olduğunu belirtti.

Ankara üzerinden vize sorununun çözüldüğünü aktaran Sarıkaya, "Önümüzdeki günlerde beklediğimiz oyuncular gelecek. Sürpriz isimler var. İslamofobi filmi iyi gidiyor. İslam'ın teminatı Türkiye'dir ve Türkiye de bize bu konuda destek veriyor. Özellikle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Valiliğimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bartholomeos'a "Her Müslüman terörist değildir, her Hristiyan da düşman değildir." dediğini aktaran Sarıkaya, "Bunu çok beğendi. Bize gelen bütün oyuncular bağış ve barış adı altında çekildiği için para almıyor." ifadelerini kullandı.

Filmin galasını Antalya'da yapacaklarını, kentteki çekimlerin 1,5 ay daha süreceğini belirten Sarıkaya, Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Bosna Hersek ve Londra'da çekimler gerçekleştireceklerini söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Uluslararası kazı ve sanat tarihi araştırmaları sempozyumu
YEREL

ULUSLARARASI KAZI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Antalya'da otomobil bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA OTOMOBİL BİSİKLETE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ

GÜNCELLEME - FETÖ zanlılarının Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanması
YEREL

GÜNCELLEME - FETÖ ZANLILARININ YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANMASI
54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ

Sürücü eğitiminde hataya tolerans tanınmıyor
YEREL

SÜRÜCÜ EĞİTİMİNDE HATAYA TOLERANS TANINMIYOR
Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası
YEREL

GENÇ ERKEKLER AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI
Golf: Turkish Airlines Open için geri sayım başladı
YEREL

GOLF: TURKİSH AİRLİNES OPEN İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
&quot;Geri dönüşü olacak takım Antalyaspor'dur&quot;
YEREL

"GERİ DÖNÜŞÜ OLACAK TAKIM ANTALYASPOR'DUR"
Yuttuğu kokaini Türkiye'ye sokmaya çalışan zanlı tutuklandı
YEREL

YUTTUĞU KOKAİNİ TÜRKİYE'YE SOKMAYA ÇALIŞAN ZANLI TUTUKLANDI
54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ

54. Uluslararası Antalya Film Festivali
YEREL

54. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ
&quot;Türkiye, en çok uluslararası insani yardım yapan ikinci ülke&quot;
YEREL

"TÜRKİYE, EN ÇOK ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM YAPAN İKİNCİ ÜLKE"
&quot;Kırdan kente göçü azaltmalıyız&quot;
YEREL

"KIRDAN KENTE GÖÇÜ AZALTMALIYIZ"
Aksekili kadınların nar ekşisi mesaisi
YEREL

AKSEKİLİ KADINLARIN NAR EKŞİSİ MESAİSİ

Antalya'da şiddetli yağış
YEREL

ANTALYA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ
Antalya'da sera duvarından düşen kişi öldü
YEREL

ANTALYA'DA SERA DUVARINDAN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ