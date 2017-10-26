"Dünya Yerel Ekonomik Kalkınma Forumu"nun ardından

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, dünyada her toprak parçasını hedef pazar olarak gördüklerini belirterek, "Cape Verde'de dolaşırken marketlerde Gaziantep'te ve ülkemizde üretilen ürünleri gördük, gurur duyduk. Gaziantep’te üretilen ürünlerin, uçakla 11 saatte ulaşılan Cape Verde’ye ihraç edilmesi bir başarı hikayesidir." dedi.

Konukoğlu, yazılı açıklamasında, 2011 yılından itibaren iki yılda bir farklı ülkede Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle düzenlenen "Dünya Yerel Ekonomik Kalkınma Forumu"nun bu yıl Atlas Okyanusu'ndaki Afrika takım ada ülkesi Cape Verde'de gerçekleştirildiğini belirtti.

Foruma UNDP Türkiye’nin yanı sıra, yerel ve ulusal paydaşlardan oluşan heyetle katılım sağladıklarına işaret eden Konukoğlu, forumda yerel ekonomik kalkınmanın tüm unsurlarının birçok ülkeden gelen katılımcılar tarafından etraflıca tartışıldığını kaydetti.

Konukoğlu, yerel ekonomik kalkınma bağlamında kriz sonrası özel sektör oturumunda katılımcılara Gaziantep’te özel sektörün rolü, Suriye’deki iç karışıklık sonrası gelenlere Gaziantep halkının ev sahipliğini ve Gaziantepli sanayicilerin olumsuz koşullara rağmen hiç ara vermeksizin çalışmasını anlattıklarına dikkati çekti.

Gaziantep ve bölge sanayicilerinin kalifiye eleman ihtiyacına çözüm bulmak amacıyla organize sanayi bölgesinde yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine GSO Mesleki Eğitim Danışmanlık Merkezi (GSO-MEM) kurduklarını anımsatan Konukoğlu, "Bu projede bize destek veren merkezi Gaziantep’te bulunan İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, GAP Bölge Kalınma İdaresi Başkanlığı ve UNDP’ye teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konukoğlu, Gaziantep ve Türkiye’nin önünün açık olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cape Verde'de dolaşırken marketlerde Gaziantep’te ve ülkemizde üretilen ürünleri gördük, gurur duyduk. Gaziantep’te üretilen ürünlerin, uçakla 11 saatte ulaşılan Cape Verde’ye ihraç edilmesi bir başarı hikayesidir. Cape Verde, Türkiye’den 2016 yılında 4 milyon 500 bin dolarlık ithalat yapmış. Bunun 1 milyon 250 bin dolarlık bölümü Gaziantep’ten. Cape Verde’ye ihracat yapan sanayicilere yürekten teşekkür ediyorum. Ada devleti, kıta ülkesi demeden yerleşim olan her yere ulaşan ve 'Made In Gaziantep' diyebileceğimiz ürünleri pazarlayan sanayicilerimize çabalarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."



