Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Dünya Yerel Ekonomik Kalkınma Forumu"nun ardından

26 Ekim 2017 Perşembe, 11:21

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, dünyada her toprak parçasını hedef pazar olarak gördüklerini belirterek, "Cape Verde'de dolaşırken marketlerde Gaziantep'te ve ülkemizde üretilen ürünleri gördük, gurur duyduk. Gaziantep’te üretilen ürünlerin, uçakla 11 saatte ulaşılan Cape Verde’ye ihraç edilmesi bir başarı hikayesidir." dedi.

Konukoğlu, yazılı açıklamasında, 2011 yılından itibaren iki yılda bir farklı ülkede Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle düzenlenen "Dünya Yerel Ekonomik Kalkınma Forumu"nun bu yıl Atlas Okyanusu'ndaki Afrika takım ada ülkesi Cape Verde'de gerçekleştirildiğini belirtti.

Foruma UNDP Türkiye’nin yanı sıra, yerel ve ulusal paydaşlardan oluşan heyetle katılım sağladıklarına işaret eden Konukoğlu, forumda yerel ekonomik kalkınmanın tüm unsurlarının birçok ülkeden gelen katılımcılar tarafından etraflıca tartışıldığını kaydetti.

Konukoğlu, yerel ekonomik kalkınma bağlamında kriz sonrası özel sektör oturumunda katılımcılara Gaziantep’te özel sektörün rolü, Suriye’deki iç karışıklık sonrası gelenlere Gaziantep halkının ev sahipliğini ve Gaziantepli sanayicilerin olumsuz koşullara rağmen hiç ara vermeksizin çalışmasını anlattıklarına dikkati çekti.

Gaziantep ve bölge sanayicilerinin kalifiye eleman ihtiyacına çözüm bulmak amacıyla organize sanayi bölgesinde yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine GSO Mesleki Eğitim Danışmanlık Merkezi (GSO-MEM) kurduklarını anımsatan Konukoğlu, "Bu projede bize destek veren merkezi Gaziantep’te bulunan İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, GAP Bölge Kalınma İdaresi Başkanlığı ve UNDP’ye teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konukoğlu, Gaziantep ve Türkiye’nin önünün açık olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cape Verde'de dolaşırken marketlerde Gaziantep’te ve ülkemizde üretilen ürünleri gördük, gurur duyduk. Gaziantep’te üretilen ürünlerin, uçakla 11 saatte ulaşılan Cape Verde’ye ihraç edilmesi bir başarı hikayesidir. Cape Verde, Türkiye’den 2016 yılında 4 milyon 500 bin dolarlık ithalat yapmış. Bunun 1 milyon 250 bin dolarlık bölümü Gaziantep’ten. Cape Verde’ye ihracat yapan sanayicilere yürekten teşekkür ediyorum. Ada devleti, kıta ülkesi demeden yerleşim olan her yere ulaşan ve 'Made In Gaziantep' diyebileceğimiz ürünleri pazarlayan sanayicilerimize çabalarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."


İLGİLİ HABERLER
Terörist cenazelerine katılan partiliye hapis cezası
YEREL

TERÖRİST CENAZELERİNE KATILAN PARTİLİYE HAPİS CEZASI

Mahkemeyi yanıltmaya çalışan FETÖ sanığına indirim yok
YEREL

MAHKEMEYİ YANILTMAYA ÇALIŞAN FETÖ SANIĞINA İNDİRİM YOK
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Basketbolda maçın ardından
YEREL

BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Gaziantepspor'da teknik direktör arayışları
YEREL

GAZİANTEPSPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI
GSO Meclisi toplantısı
YEREL

GSO MECLİSİ TOPLANTISI
Hasta yakınının erkek hemşirenin burnunu kırması
YEREL

HASTA YAKINININ ERKEK HEMŞİRENİN BURNUNU KIRMASI

Ticaret Finansmanı ile Güçlü Bir Ekonomiye&quot; paneli
YEREL

TİCARET FİNANSMANI İLE GÜÇLÜ BİR EKONOMİYE" PANELİ
Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE FETÖ/PDY OPERASYONU
Gaziantep'te otomobil gasbı
YEREL

GAZİANTEP'TE OTOMOBİL GASBI
&quot;Berdeli&quot; kabul etmeyince öldürülmüş
YEREL

"BERDELİ" KABUL ETMEYİNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep’te polisin kadını darbettiği iddiası
YEREL

GAZİANTEP’TE POLİSİN KADINI DARBETTİĞİ İDDİASI