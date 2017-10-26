Antalya'da uyuşturucu operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen biri kadın 5 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen grubu takibe aldı.
Kuzdere, Arslanbucak ve Merkez mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda satışa hazır 17 paket esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan biri kadın 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.