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Engelliler için 600 kilometre pedal çevirecekler

26 Ekim 2017 Perşembe, 11:34

AFYONKARAHİSAR (AA) - Engelli çocuklar ve aileleri adına farkındalık oluşturmak amacıyla Antalya'dan Ankara'ya yaklaşık 600 kilometre pedal çevirecek olan Erdinç Öztürk ve Sadettin Anlayışlı, Afyonkarahisar'a ulaştı.

Kentte mola veren Antalya Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Derneği gönüllüleri Öztürk ve Anlayışlı, 21 Ekim'de başladıkları bisiklet turunu 29 Ekim'de Ankara'da tamamlayacak.

Erdinç Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra sporla uğraştığını söyledi.

Bisiklet sporunu sevdiğini belirten Öztürk, "Bisiklet sporunu sadece kendimiz için değil, toplumun yararına olan bir faaliyette de kullanmak istedik. Burada bulunma sebebimiz bu." dedi.

Engelli çocuklar ve aileleri adına farkındalık oluşturmak için faaliyette bulunmak istediklerini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Daha önce de engelli çocuklar için bir etkinlik yapmıştık. Bisikletle Çanakkale'ye pedallamıştık. Şimdi de 29 Ekim nedeniyle aynı şeyi yapalım istedik. Yaklaşık 600 kilometre pedal çevirip Ankara'ya ulaşacağız. İstiyoruz ki engelli çocukları ve onların fedakar annelerini toplum görsün, anlasın. Onlara acımasın, onları sadece sevgi ve saygıyla karşılasınlar."

Sadettin Anlayışlı da engelli çocuklar için yola çıktıklarını, amaçlarının onların sesini duyurabilmek olduğunu bildirdi.

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