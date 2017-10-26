Kars'ın sarıçam ormanları sonbaharda büyülüyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 700 rakımda bulunan sarıçam ağaçlarıyla kaplı ormanlar sonbaharda adeta misafirlerini büyülüyor.

Doğu Anadolu'da Kars'ın Sarıkamış ilçesinden başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya ilçesi sırtları ile güneydeki Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresine kadar ulaşan sarıçam ormanları uçsuz bucaksız görüntüsüyle büyülüyor. Sonbaharın gelmesiyle ormanlık alanda oluşan renk cümbüşü büyük beğeni topluyor.

Sarıçam ormanları arasında yer alan ve Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki sarıçamlarla kaplı kayak pistleri ile çevredeki farklı renklere bürünen vadiler de sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşü yüzünden ziyaretçi akınına uğruyor.

Yörenin Rus işgaline uğradığı dönemde Çar 2. Nikola tarafından 19. yüzyılının sonlarında Baltık mimarisi tarzında yapılan tarih Katerine Köşkü de sarıçam ormanları arasındaki görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarının gözdesi oluyor.

- Türkiye'nin 730 bin hektar alanı sarıçamlar ile kaplı



Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Cemal Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki sarıçam ormanlarının, ülkenin kuzeyinde yer alan Trabzon'un Sürmene ilçesi ile Of ilçesindeki Çamburnu mevkisine kadar indiğini, Doğu Anadolu'da ise Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 700 rakıma kadar çıktığını söyledi.

Çelik, Kuzeydoğu Anadolu'da 280 bin hektar sarıçam ormanı olduğunu belirterek "Bu ormanlar büyük oranında Kars Sarıkamış, Ardahan ve Göle ilçesi ile Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yayılım göstermiştir. Türkiye'de toplam 730 bin hektar sarıçam orman alanı bulunmaktadır." dedi.

Sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünen Sarıkamış ormanlarının yaban hayatını korumanın yanı sıra insan sağlığına da katkı sağladığını ifade eden Çelik, "Bu ormanlar, Sarıkamışlılara ve Karslılara ekonomik destek sağlıyor, yağışlara katkı sağlıyor, seli önlüyor. Sonbaharda da ayrı bir güzellik sunuyor." diye konuştu.

- "Yılda 500 bin fidan dikiyoruz"

Çelik, Sarıkamış ve yöresinde bir yılda binlerce fidan dikildiğini de vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sarıkamış ve yöresine yılda 500 bin fidan dikiyoruz, her yıl ormanların genişlemesine katkı sağlıyoruz. Sarıçam ormanları işletme süresi 120 yıldır, yani ormanlar 120 yıl sonra işletilmeye başlıyor. İşletme ormanları endüstriye ve inşaat sektörüne katkı sağlıyor. Sarıkamış ormanları çok yaşlı olmamakla birlikte bazı alanlarda 152-200 yaşında olan ağaçlar var. Bu ormanlardaki gençleştirme çalışmalarımız da devam ediyor. Sarıçam ormanları Sarıkamış'ta en iyi verim alınan yerlerden birisi, Kars ve Sarıkamışlı hemşehrilerimin ormanlarını korumaları gerekiyor."

Çelik, vatandaşların ormanlık alanlarında ateş yakmamaları da tavsiye etti



