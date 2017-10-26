Kayseri'deki terör saldırısı davası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de geçen yıl çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 15'i tutuklu, 3'ü firari 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, adliye binasında yoğun katılımlı başka bir duruşma olması nedeniyle henüz açılışı yapılmayan Bölge İdare Mahkemesi binasındaki salona alındı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar Kenan Çiçek, Ekrem Uğur, Mehmet Yolcu, Mehmet Oluk, Ümit Kepir, Hüseyin Polat, Mehmet Ayaz, Barış Kaya, Murat Talan, Serkan Ay, Hamit Eroğlu, Fahri Demirbaş, Hasan Ekici ve İsmail Hakkı Yıldırımçakar ile avukatları hazır bulundu.

PKK/KCK terör örgütü yöneticisi olan firari sanık İshak Özçaktu ile irtibatlı olduğu, örgüte ait birtakım talimatları yerine getirdiği, Özçaktu'nun talimatıyla bombalı saldırıyı gerçekleştirmek amacıyla olay tarihinden önce Adana ve Kayseri'ye gelerek krokiler hazırladığı, olayda kullanılan bombayı Adana'da ormanlık alana gömerek muhafaza ettiği, örgütsel talimatla ölen terörist Kasım Yıldırımçakar'ın Adana'da barınmasını sağladığı, olayda kullanılan aracı diğer sanıklar ile birlikte temin ettiği, örgüt tarafından gönderilen sahte plaka, sürücü belgesi, nüfus cüzdanı ve tescil belgesi ile kendisi tarafından hazırlanan krokiyi ölen terörist Yıldırımçakar'a verdiği, bombayı ormanlık alandan çıkararak olayda kullanılan araca yüklediği, aracı Yıldırımçakar'a teslim ettiği ve saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen tutuklu sanıklardan Kenan Çiçek, ifadesinde, kendisini daha iyi savunmak için Kürtçe ifade vermek istediğini söyledi.

Yeminli tercüman eşliğinde ifade veren Çiçek, duruşmadan dün tutuklu bulunduğu Kırıkkale F Tipi Cezavi'nde haberdar olduğunu, iddianamenin henüz kendisine verilmediğini, 5-6 saatlik yoldan geldiğini ve iddianameyi okuduktan sonra ifade vermek istediğini belirterek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, bulundukları salonda Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bulunmaması, bazı sanıkların duruşmada hazır olmaması ve Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince Kayseri Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmanın öğleden sonra tamamlanacak olması nedeniyle, sanıkların ifadelerinin burada alınması için duruşmaya öğleden sonra devam etmek üzere ara verdi.

- Kayseri Barosu Başkanı Dursun'dan açıklama

Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun, Bölge İdare Mahkemesi binası önünde yaptığı açıklamada, Kayseri Barosu avukatlarının, Türk milleti adına davanın takipçisi olduğunu belirtti.

Baro avukatları olarak, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ve Türk Hukuk Enstitüsü Kayseri Şubesi davanın takibini yapacaklarını dile getiren Dursun, şunları söyledi:

"Kayseri Barosu avukatları, Aralık 2016'da şehrimizde bulunan Kayseri Komando Tugayı'nda çarşı iznine çıkan evlatlarımıza yönelik yapılan ve 15 Mehmetçiğimizin şehit olduğu, 54 Mehmetçiğimizin yaralanmak suretiyle gazi olduğu menfur saldırıya ilişkin Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın takipçisidir. Ben bu bağlamda özellikle davayı Türk milleti adına takip eden Kayseri Barosu mensubu meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Davanın ilk duruşması 3 gün olarak planlandı, sonradan eksiklikler için yeni bir gün verilecektir."