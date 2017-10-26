Hasta çocuklar kitapla buluşuyor

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ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, "Tombik" adını verdikleri gezici kitaplıkla, tedavi gören hasta çocukları kitapla buluşturuyorlar.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kansere Gülümse Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, öğrencilerin oluşturduğu "Tombik" adını verdikleri gezici kitaplık hastaların ilgisini çekiyor.

Doktor adayları, kitaplıkla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesindeki hasta odalarını dolaşarak çocuklara kitap armağan ediyor. Öğrenciler ayrıca bazı çocuklara yaşlarına uygun eserleri okuyorlar.

Öğrencilerden Mert Yakut, Kansere Gülümse Kulübü olarak miniklere yönelik böyle bir etkinlik yapmaktan son derece mutlu olduklarını belirtti.

Gezici kitaplıkla çocuk servislerini gezerek isteyen çocuklara kitap armağan ettiklerini anlatan Yakut, bazı miniklere de yaşlarına uygun eserleri okuduklarını, çocukların ve ailelerinin uygulamadan memnun kaldığını kaydetti.