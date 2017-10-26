"Evliya Çelebi'nin Dili ve Dünyası" konferansı

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KIRKLARELİ (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, "İlim dünyası, Evliya Çelebi'nin mübalağa ettiğini, aklından geçeni söylediğini ve yazdıklarını kaynağa dayandırmadığını öne sürmektedir. Ben, Evliya Çelebi'ye inanıyorum ve güveniyorum." dedi.

Duman, Kırklareli Üniversitesi'nde düzenlenen "Evliya Çelebi'nin Dili ve Dünyası" konferansındaki konuşmasında, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin önemini anlattı.

Evliya Çelebi'nin kitabında gittiği yerlerin şairlerinden alimlerine, tarihinden emirlerine, sebze meyvesinden hayvan besiciliğine kadar her şeyi anlattığını ifade eden Duman, Evliya Çelebi'nin Türk edebiyatının hem hikayesini hem de romanını modern anlamda yazmış bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

Kitabın içeriğinde, coğrafya, tarih, sanat tarihi, halk kültürü, yeni Türk edebiyatı ve dili konularına yer verildiğini aktaran Duman, şöyle devam etti:

"İlim dünyası, Evliya Çelebi'nin mübalağa ettiğini, aklından geçeni söylediğini ve yazdıklarını kaynağa dayandırmadığını öne sürmektedir. Ben Evliya Çelebi'ye inanıyorum ve güveniyorum. Her ne kadar herkes Seyahatname'ye bir müracaat kitabı gibi baksa da onun bilgilerini kullanırken hep şüphe ile yaklaşılmıştır. Bunun nedeni Osmanlı tarihi yazarı Hammer'in 'Evliya Çelebi'den Seçmeler' adlı eseridir. Hammer, seçmeler kitabını, Çelebi'nin Seyahatnamesi'nin daha çok aklı zorlayan, olması ihtimal dışı olan ve Evliya Çelebi'nin eserini zenginleştirmek için bulunduğu yörede anlatılan hikayelerden aldığı latife içeren metinleri toplamak suretiyle oluşturmuştur. Tabii Evliya Çelebi'nin adı seçmelerle ilim dünyasında daha çok duyulur hale gelince Evliya Çelebi ismi her duyulduğunda bu seçmeler kitabı akıllara geliyor ve Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi bütünüyle kütüphanede dururken elden ele dolaşan Hammer'in kitabı maalesef Seyahatname'nin ilim camiasında kötü bir şöhrete sahip olmasına yol açıyor."

Konferans, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ün, Duman'a plaket takdim etmesi ile sona erdi.

