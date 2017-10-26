Uluslararası kazı ve sanat tarihi araştırmaları sempozyumu

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen "21'inci Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu" başladı.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Özbek, Edebiyat Fakültesi Bümin Kağan Salonu'nda düzenlenen sempozyumda yaptığı açılış konuşmasında, kazı kavramının yakın bir tarihe kadar Anadolu coğrafyasında daha çok Yunan, Roma ve daha önceki medeniyetlerin eserlerine yönelik araştırmaları kapsadığını belirtti.

Yaklaşık 40 yıldır bu dönemlere yönelik kazı ve araştırmaların Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen sempozyum ve toplantılarla bilim camiasına tanıtılmaya, elde edilen bulguların platformlarda tartışıldığını aktaran Özbek, şöyle konuştu:

"Sempozyumumuz 2 günde 4 salonda 28 oturumda sunulacak 113 bildiriyi içermektedir. Bildiriler, kazı sonuçlarından yüzey araştırmalarına, restorasyon sorunlarından müze koleksiyonlarına, epigrafik araştırmalardan el sanatlarına kadar bir dizi konu başlığında yer almaktadır."

Açılış konuşmasının ardından, Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk Mülayim tarafından açılış dersi verildi, kabak kemane ve kanunla mini bir konser düzenlendi.

Sempozyuma Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenler ve öğrenciler katılıyor.