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Terörist cenazelerine katılan partiliye hapis cezası

26 Ekim 2017 Perşembe, 12:01

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te PKK'lı teröristlerin cenazelerine katıldığı belirlenen eski DBP il yöneticisi Gülsüm Demir, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan Demir, avukatı ile katıldı.

Savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddeden Demir, sosyal medya hesabı bulunmadığını ve terörist cenazelerine gitmediğini iddia etti. Fotoğraf makinesinde ele geçirilen fotoğrafların 5-6 yıl öncesine, cenazenin de bir akrabasına ait olduğunu öne süren Demir, siyasi bir amacı bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, 2013-2014 yıllarında HDP il yönetimine ve 2016 yılında DBP il yöneticiliğine seçilen sanığın örgüte ait bez parçalarının bulunduğu mitinglere katıldığının, terörist cenazelerine katılmayı kendisine görev edindiğinin belirlendiğini kaydetti.

Ele geçirilen materyallerde sanığın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri önünde eşiyle fotoğrafı bulunduğunu ve teröristlerin cenazelerinde fotoğrafının tespit edildiğini dikkate alan heyet, sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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