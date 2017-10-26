Kartepe Zirvesi başladı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Bu millet 15 Temmuz gecesi duruşuyla egemenliğin millete ait olduğunu, bunun üzerine kayıt ve şart konulamayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği gündür" dedi.

Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu, Kartepe Zirvesi, 26 ülkeden 187 konuşmacının katılımıyla Kocaeli'de başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından The Green Park Kartepe Otel'de düzenlenen zirvenin, "Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler" konulu sempozyumunda konuşan Vali Aksoy, Türkiye'nin darbe teşebbüsleri ve darbeler konusunda acı deneyimler yaşayan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bölgesinde hızla gelişen ve büyüyen bir ülke olduğunu, bu noktada yürüttüğü önemli çalışmalar bulunduğunu vurgulayan Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması hedefine işaret etti.

Aksoy, bu ve buna benzer hedefleri gerçekleştirmek üzere büyük bir gayretle yoluna devam eden Türkiye'nin önünü terörle kesemeyenlerin, 15 Temmuz 2016'da hain darbe teşebbüsüyle bunu yapmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi, bu darbe teşebbüsüne karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı demokrasiye sahip çıkma daveti, tam anlamıyla karşılık bulmuş ve Türk halkı meydanlara inerek demokrasi nöbeti tutmuştur. Darbe teşebbüsü halkımızla birlikte, hükümetimiz, vatansever silahlı kuvvetler mensupları ve medyamızın destekleriyle engellenmiştir. Bu millet 15 Temmuz gecesi duruşuyla egemenliğin millete ait olduğunu, bunun üzerine kayıt ve şart konulamayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği gündür."

Aksoy, zirvede bu konu başlığı altında 3 gün boyunca uzmanların görüşlerini aktaracağını dile getirerek, "Buradaki paylaşımların, sadece ülkemizde değil dünyada da bu tür darbelerin yaşanmaması ve demokrasinin vazgeçilmez bir yönetim unsuru olarak herkes tarafından benimsenmesi konusunda önemli bir katkı sağlayacağını değerlendiriyorum." dedi.

- "Zirvenin amacı insanlığın temel problemlerine karşı çözüm önerileri geliştirmek"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da doğunun ve batının kesişme noktasında bulunan, tarih boyunca Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapan kentin, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirası, bilim, teknoloji ve sanayi birikimiyle medeniyet yapıcı bir güç olduğunu ifade etti.

Karaosmanoğlu, Kartepe Zirvesi'nin temel amacının insanlığın sosyal ve siyasal problemlerine karşı çözüm önerileri geliştirmek olduğunu vurgulayarak, "Kartepe Zirvesi'nde insanlığa umut kapıları açmak için, ayağımızdaki, bileklerimizdeki zincirleri kırmak için buluştuk. Bu maksatla her yıl buluşmaya devam edeceğiz." dedi.

Dünyayı çıkmaza sürükleyen en önemli nedenlerden birinin darbeler olduğuna işaret eden Karaosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Son 60 yılda dünya her yıl yaklaşık 10 darbe ve darbe girişimine şahitlik etti. Her darbeyle toplumların iradeleri gasbedildi. İnsanların canlarına, mallarına, geleceklerine ipotek konuldu. Bu darbe fırtınası varken, insanlık için politika üretemezsiniz, yatırım yapamazsınız, açlıkla mücadele edemezsiniz, anlaşmazlıkları çözümleyemezsiniz. Darbe mekanizmasını durdurmadan yeni bir dünya hayali neredeyse mümkün değildir. 2016'da Türkiye'nin yaşadığı FETÖ'cü işgal ve darbe girişimine karşı, bu milletin verdiği cevap, yazdığı destan, tünelin ucunda bir ışık gibi insanlığa umut olmuştur. Bu nedenle zirvemizin 2017 ana temasını 15 Temmuz ve darbeler olarak belirledik."

Karaosmanoğlu, Türkiye'nin 15 Temmuz'da maruz kaldığı darbe girişiminin dünya darbe düzeni için bir dönüm noktası, bir kırılma olduğunu belirtti.

15 Temmuz'un hakkıyla anlatılması ve anlaşılmasının toplumların iradesini koruma hakkına güç vereceğini vurgulayan Karaosmanoğlu, "Bilimsel çalışmalarla FETÖ terör örgütünün yapısının çözümlenmesi özel bir önem taşımaktadır. Zira bu örgüt çözüldüğünde, bu tür yapıların maskeleri düşecek, arkalarındaki tüm güçlere rağmen, darbe yapma ihtimalleri kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kartepe Zirvesi'nin uluslararası toplumu bu terörist odaklara karşı bilinçli olmaya davet etmesi ve çözüm önerileri geliştirmesinin, insanlık için önemli bir kazanım olarak not edilmesi gerektiğini aktaran Karaosmanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"15 Temmuz'a giden yolda ve 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'de sahnelenen algı operasyonları milli irade tarafından boşa çıkarılmıştır. Darbe ve işgal girişimine karşı askeriye, medya, siyaset ve bütün toplum birlikte direnmiştir. Ortak bir demokratik bilinç, ortak bir demokratik zafer kazanılmıştır. Kartepe Zirvesi darbeye karşı demokrasi safında oluşan bu birikim ve enerjinin; darbe tehdidi altında yaşayan milletlere aktarılması için çok önemli bir zemindir. Kartepe Zirvesi sonuçlarını 'Zirve Deklarasyonu'yla dünyaya ilan edecek, önerilerimizin takipçisi olacağız. Darbeye karşı demokrasinin, savaşa karşı barışın, kaosa karşı huzurun, bencilliğe karşı paylaşmanın, ırkçılığa karşı kardeşliğin, düşmanlığa karşı dostluğun sesini bu yıl ve her yıl yükseltmeye çalışacağız. 15 Temmuz destanını, cumhuriyetimizi yıkmak isteyenlere karşı yazdık. O destanı küresel model olarak değerlendiren zirvemizden hemen sonra Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız. Zirvemiz bu kutlamaların da başlangıcı olacak. Bu anlamlı başlangıçtan, şehrimize ve ülkemize uluslararası bir zirve kazandırmaktan dolayı mutluyum."