Gaziantep ve Şanlıurfa'da kültür sanat

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GAZİANTEP (AA) - İstanbul Temaşa Tiyatrosu "Fareler ve İnsanlar" adlı oyunu Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Amerikalı yazar John Steinbeck'in aynı adlı romanından uyarlanan, Onur Atacan'ın yönettiği oyunda, Murat Makar, Merve Sevi, Murat Ilgar, Cüneyt Vural, Soner Enmutlu, Ubeyd Ünal, Cengiz Gül ve Umut Yasar rol alıyor.



1930'lu yıllarda Amerika'da bir çiftlikte geçen oyunun konusu şöyle:

"George ve Lennie, ıssız bir kasabadaki umudunu yitirmiş insanlar ve yarını olmayan, yalnızlıklarında kaybolmuş mevsimlik işçilerin arasında var olmaya çalışan iki dosttur. George sert, sabırlı ve zeki, Lennie ise zihinsel engellidir. Son derece kuvvetli olmasına rağmen çocuksu bir karaktere sahiptir ve fare saplantısı vardır. Uzun zamandır beraber olan bu ikilinin en büyük şansları dostlukları ve hayalleridir. Bu hayaller, çiftlikteki diğer insanları da bir girdap gibi yavaş yavaş içine çeker. Kasabadan kurtulmak için hayaller kurulur, planlar yapılır ve sonunda gitme zamanı gelir. Ne var ki fareler ve insanların en iyi düşünülmüş planları genellikle boşa çıkar."

Oyun, 2 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, macera arayan miniklerin hikayesinin işlendiği "İbi-Baldiyar'da Yeni Serüven" adlı çocuk oyunu, yarın saat 14.00'de Devlet Su İşleri Konferans Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Ayça Sığırcı ve Hakan Polacanlı'nın yazdığı oyunu, Hakan Polacanlı yönetiyor.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Suruç Belediyesi tarafından ilçedeki nar üretimine dikkat çekmek amacıyla "Nar Festivali" düzenlenecek.

Kent meydanında 31 Ekim Salı günü güzenlenecek festival etkinlikleri kapsamında, "Urfa Sıra Gecesi Grubu"nun yanı sıra mahalli sanatçılar sahne alacak.