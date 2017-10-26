Define için kazı yaparken can verdiler

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KÜTAHYA (AA) - Domaniç ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan iki kişi kayanın altında kalarak yaşamını yitirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığına gelen İbrahim T, Ilıcaksu Mahallesi yakınlarındaki Karakütük mevkisinde define aramak için kaçak kazı yaptıkları sırada iki arkadaşının kayanın altında kaldığını bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kayanın altında kalan Ramazan Akgüneş (47) ve Yahya Erkul'un (39) hayatını kaybettiğini belirledi. Büyük kaya parçasının altında kalanların cesetlerinin çıkartılması için olay yerine gelen AFAD ekipleri çalışma yaptı.

Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından Akgüneş ve Erkul'un cesetleri çıkartılarak Domaniç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, krikoyla kaldırdıktan sonra kazı yaptıkları sırada kayanın üzerlerine düşmesi sonucu iki arkadaşın yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.