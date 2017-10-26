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Adana'da dezavantajlı çocuk ve gençler spora kazandırılacak

26 Ekim 2017 Perşembe, 12:32
Adana'da dezavantajlı çocuk ve gençler spora kazandırılacak

ADANA (AA) - Adana'da kötü çevre koşulları, maddi imkansızlıklar, terör ve ailevi sorunlar sebebiyle dezavantajlı hale gelen çocuk ve gençler arasında spor yapma alışkanlığı yaygınlaştırılacak.

Adana Valiliği tarafından yürütülen Güney Adana Kalkınma Projesi kapsamında hazılanan "Geleceği̇n Sportmenleri̇" projesinin başlaması dolayısıyla merkez Seyhan ilçesi Nihat Geven Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Vali Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, her geçen gün gelişen ve değişen dünyada çocuk ve gençleri en iyi şekilde yetiştirmek için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Gençlerin spor yaparak kendilerini ülkenin geleceğine çok iyi hazırlamaları gerektiğine işaret eden Demirtaş, genç sporculara şöyle seslendi:

"Bugün 25 okulumuzda 11 farklı dalda gençlerimize spor alanlarını tahsis edeceğiz. Bundan sonra Adana'da özellikle güney Adana'da yaşayan tüm gençlerimizi, spor yapmaları için özellikle teşvik edeceğiz. Sizleri kesinlikle çocuklarımdan ayırt etmiyorum. Sizleri gördüğüm zaman çocuklarımı görmüş gibi oluyorum. Çocuklarımı gördüğüm zaman da sizleri görüyorum. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Lütfen bizlere güvenin."

- "Onların canlarına okuruz"

Demirtaş, gençlerden uyuşturucu kullanmamaları konusunda duyarlı olmalarını isteyerek, "Her türlü uyuşturucuya karşı mutlaka duyarlı olun. Mahallenizde, okulunuzda, okulun çevresinde birileri sizi buna alıştırmak isteyebilir, bunu satanlar olabilir. Olanları mutlaka bizim muhtarlarımıza, emniyet güçlerimize, öğretmen ve okul müdürlerimize bildirin. Bizim haberimiz olursa biz onların canlarına okuruz." ifadesini kullandı.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Vali Demirtaş öncülüğünde Adana'da ilklerin yaşandığını, kısa sürede eksikliklerin görülerek birçok çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

Adana'nın insan kaynakları bakımında da verimli olduğunu ifade eden Karalar, "Adana çok sayıda sanatçı, kültür adamı, yazar, çizer ve önemli sporcu yetiştirmiştir. Ne yazık ki son zamanlarda bu biraz gerilemiş. İnsan kaynakları bakımından kentin tekrar atağa geçmesi çok önemlidir." dedi.

Konuşmaların ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren cimnastik, karate, tekvando, halter ve halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Proje kapsamında gelecek yıl ağustosa kadar güney Adana'da Sucuzade, Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Yeni Bey, Hürriyet, Kocavezir, Meydan, Şakirpaşa, Ova, Uçak, Fevzipaşa, Sarı Hamzalı mahallelerinde oturan ve öğrenim gören bin çocuk ve gence futbol, atletizm, basketbol, bocce, muaythai, voleybol, tekvando, hentbol, karate, kick boks, badminton temel eğitimleri verilecek, sporcu lisansları çıkarılacak. Projede ayrıca dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonları öğrencilerle söyleşiler yapacak.

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