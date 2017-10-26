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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

26 Ekim 2017 Perşembe, 12:40
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen 5 ayrı operasyonda, yaklaşık 317 kilo esrar ile 46 kilo eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, "uyuşturucu madde nakli, kaçakçılığı, kullanımı ve ticareti" yapan kişi ve örgütlere yönelik 23-25 Ekim'de çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında kent genelinde 5 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 289 kilo 446 gram kubar, 27 kilo 500 gram toz olmak üzere toplam 316 kilo 946 gram esrar ile 46 kilo eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüpheliler hakkında da adli işlem yapıldı.

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