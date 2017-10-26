Kırşehir'deki FETÖ/PDY davası

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2'si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen öğretmenlerden tutuklu M.E. ve M.A. ile tutuksuz yargılanan 6 sanık ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, tutuklu sanıkların FETÖ hiyerarşisinde yer almaları nedeniyle örgüt yöneticiliği, tutuksuz sanıkların da örgüt üyeliğinden cezalandırılmaları talebinde bulundu.

Savunmaları alınan sanıklar da iddianamedeki üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatlar da sanıklarla ilgili gelen ByLock çözüm ve raporlarında çelişki ve yanlışlıklar olduğunu ileri sürerek, bunların yeniden incelenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, M.E. ile 3 tutuksuz sanığın dosyalarının ayrılması, avukatların taleplerinin dosyanın esasına katkısı olmayacağı gerekçesiyle reddi ve diğer sanıkların da mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı kasıma erteledi.