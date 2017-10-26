"Bomba bulan drone" tasarlayan Mert, resepsiyona davet edildi

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MUŞ (AA) - Muş'ta terörün bölgeye verdiği zarardan etkilenerek toprağa gömülü patlayıcıların yerini tespit edebilen drone tasarlayan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mert Delibalta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vereceği resepsiyona davet edildi.

Yaşam hikayeleriyle topluma örnek olan vatandaşlar arasında yer alan 2071 Melikşah Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Delibalta, resepsiyona davet edilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Delibalta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Ekim'de düzenlenecek resepsiyona kendisinin de davet edildiğini söyledi.

Türkiye'de örnek vatandaşlar arasında gösterilmesinin mutluluğunu yaşadığını anlatan Delibalta, şöyle konuştu:

"Heyecandan yerimde duramıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşacak olmak, heyecanımı kat kat artırdı. Resepsiyona ailem de katılacak. Cumhurbaşkanımızın damadı Selçuk Bayraktar'ın kurduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'na üye oldum. Vakıf sayesinde projemi geliştirmeyi planlıyorum. Vakıftan profesyonel anlamda yardım alacağıma inanıyorum. Benim için çok iyi oldu."

Teknolojiye 5-6 yaşlarında merak sardığını belirten Delibalta, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süre önce 'bomba bulan drone' geliştirdim. Menfez altlarında gömülü patlayıcıları buluyor. Güvenlik güçleri gezerek yollarda dedektörlerle arama yapıyorlar. Geliştirdiğim drone ile amacım güvenlik güçlerinin yorulmadan, tehlike yaşamadan, şehit olmadan bombaları bulması. Drone, önündeki kamera ile sağlanan canlı görüntüyü gözlüğe de aktarıyor."

Okul Müdürü Sancak Gündoğdu ise Mert'in 29 Ekim resepsiyonuna davet edilmesinin kendilerini son derece memnun ettiğini, öğrencilerinin çalışmalarını ileri düzeye taşıması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti