Kocaeli'de sağanak

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede iki gündür etkili olan yağış nedeniyle Kanlıdere'nin taşması sonucu bazı tarım alanları su altında kaldı. Kışla Mahallesi'nde Kışla Köprüsü ile bazı cadde ve sokaklarda ise ulaşım bir süre aksadı.

Su baskınları nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamazken, mahalleye giriş çıkışlar iş makinelerinin yardımıyla sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir ile Kandıra Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşanmaması için geceden bu yana çalışmalarını sürdürüyor.