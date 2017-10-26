GÜNCELLEME - Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KONYA (AA) - Konya merkezli 31 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği iddia edilen 70 muvazzaf askerden 46'sı gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce yakalanan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş kripto örgüt üyelerine yönelik 46'sı subay, 20'si astsubay ve 4'ü uzman erbaş olmak üzere 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 31 ilde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 46 kişiyi gözaltına aldı.
Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 24 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.