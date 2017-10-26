Genç milli boksörlerin Kastamonu kampı sürüyor

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KASTAMONU (AA) - Genç Milli Kız Boks Takımı Antrenörü İsa Daştan, "Dünya Şampiyonası bizim için çok önemli. İnşallah 4 sıklette 2018 Gençlik Olimpiyatları vizesi alacağız." dedi.

Genç Milli Kız Boks Takımı'nın Hindistan'da 19 Kasım'da başlayacak Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki kampı sürüyor.

Günde çift antrenman yapan milli takımın kampında 14 sporcu yer alıyor.

Daştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki etaptan oluşan kampın ilk bölümünün 2 Kasım'da tamamlanacağını söyledi.

Kampa iki ya da üç gün ara vereceklerini belirten Daştan, "Sonra tekrar çalışmalara devam edeceğiz. Dünya Şampiyonası bizim için çok önemli. İnşallah 4 sıklette 2018 Gençlik Olimpiyatları vizesi alacağız. Buna yönelik çalışıyoruz. Güzel hazırlık yapıyoruz. Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezi'nde bütün olanaklar bize sunulmuş." diye konuştu.

Genç Milli Kız Boks Takımı'nın dünyada ikinci, Avrupa'da ise birinci olduğuna işaret eden Daştan, "İnşallah gençlerimizle ülkemizin adını duyuracağız. İstiklal Marşımızı okutacağız. Genç kızlarımız yıldızlardan bu tarafa başarılı şekilde geliyor. İnşallah ülkemize iyi haberler getireceğiz." ifadelerini kullandı.