GÜNCELLEME 3 - Tekirdağ'da askerin derede akıntıya kapılması

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle yükselen derede akıntıya kapılan askerin naaşına ulaşıldı.

Askeri aracın Galata Deresi'ne düşmesi sonucu akıntıya kapılan Mehmetçiğin cansız bedeni kaybolduğu alandan yaklaşık 800 metre ileride AFAD ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Sualtı ekibi tarafından bir ağacın yanında bulundu.

Terhisine 17 gün kaldığı öğrenilen şehit asker Sefa Parhan'ın naaşı, arama kurtarma ekiplerince bota alındı. Parhan'ın Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu, ailesinin İzmir'de yaşadığı belirtildi.

Saray Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelere başladı.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Parhan'ın İzmir'de yaşayan ailesinin de Saray'a geldiğini söyledi.

Vali Ceylan ile şehidin ağabeyi Fehmi Parhan, naaşın kaldırıldığı Saray Devlet Hastanesi'ne geldi.

Fehmi Parhan, hastane bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin İzmir'de toprağa verileceğini söyledi.

Kardeşiyle en son 2 gün önce görüştüğünü ifade eden Fehmi Parhan, "Dün akşam 5 gibi haberini aldık. Vatan sağolsun. Al bayrakla verdik al bayrakla geri alıyoruz. Rabbimin izniyle başımızı indirmedi yere. Allahımıza şükrediyoruz. Milletimizin başı sağolsun, devletimizin başı sağolsun." dedi.

Şehit asker Sefa Parhan için Saray Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.

Törene, şehidin ağabeyi Fehmi Parhan, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, otopsi için İstanbul Tıp Kurumu'na gönderildi. Sefa Perhan'ın cenazesinin, otopsinin ardından İzmir'e götürüleceği ve burada toprağa verileceği bildirildi.

Bu arada Galata Deresi'ne düşen zırhlı personel taşıyıcıya da ulaşıldı. Araç, bulunduğu yerden askeri çekiciyle çıkarıldı.



- Olay

Sağanak nedeniyle dün öğle saatlerinde Galata Deresi'nin debisi yükselmiş, karşıya geçemeyen vatandaşlar polisten yardım istemişti. Su seviyesinin yükselmesi dolayısıyla karşı kıyıya geçemeyen polis ekipleri, askerden yardım talep etmişti. Bunun üzerine gelen ekipler, vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatmıştı.



Karşı kıyıya geçmek isteyen, içerisinde 4 asker, 2 polis ve 1 vatandaşın bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, Kiremithaneler mevkisinde dereye yuvarlanarak, akıntıya kapılmıştı. Araç içerisindeki 3 asker, 2 polis ve vatandaş kendi çabaları ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, 1 asker de akıntıya kapılmıştı.