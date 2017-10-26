Malatya ve Kahramanmaraş'ta kültür sanat

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MALATYA (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu, "Lysistrata" adlı oyunu Malatya'da tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Tiyatro tarihinin ilk savaş karşıtı oyunlarından kabul edilen, Aristofanes tarafından yazılan, dekoru, müziği ve oyunculuk performansıyla tiyatro seyircisini büyüleyen "Lysistrata", 27-28 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Barış Erdenk'in yaptığı oyunda, Filiz Demiralp, Begüm Atak, Filiz Uysal, Göksu Girişken ve Neyra Karaböcü rol alıyor.

Tek perdelik oyunun konusu şöyle:

"Milattan önce 490-478 yılları arasındaki Yunan-Pers Savaşları'ndan sonra, Yunanistan'ın iki büyük gücü olan Atina ve Sparta arasındaki iktidar mücadelesi ile artan gerilim, 411'de savaşa dönüşür. Yıkımdan ve ölümden başka bir şey getirmeyen savaşa karşı kadınlar Lysistrata'nın liderliğinde örgütlenir. Bütün istedikleri savaşsız, kansız bir dünyadır ve erkeklerini barışa zorlamak için her türlü yolu deneyeceklerdir."

Oyun, Sabancı Kültür Merkezi'nde 27 Ekim Cuma günü saat 20.00'de, 28 Ekim Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.

- Kahramanmaraş

Sancak Medya tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen "Uluslararası Genç Edebiyatçılar Buluşması" festivali, aralarında Kahramanmaraş'ın da bulunduğu 7 şehirde edebiyatseverlerle buluşacak.

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festival, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde 1 Kasım'da başlayacak ve 3 gün sürecek.

Festival kapsamında 7 şehirde eşzamanlı okuma, okul etkinliği ve panel gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

