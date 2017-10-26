Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Suriyelilerin "Ramazan Bayramı dönüşleri" tamamlandı

26 Ekim 2017 Perşembe, 13:22

HATAY (AA) - Ramazan Bayramı'nı kutlamak için Hatay üzerinden ülkelerine giden Suriyeli ailelerin Türkiye'ye dönüşleri tamamlandı.

Bayram dolayısıyla ülkesine giden ve 5 Temmuz'dan bu yana Türkiye'ye dönüşe geçen Suriyelilerin girişi dün gece itibarıyla sona erdi.

Farklı illerden gelerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye geçen ailelerin bir kısmı ülkesinde kalmayı tercih etti.

Ramazan Bayramı için ilçedeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan 120 bin 826 Suriyeli'den 22 bin 640'ının ülkesinde kaldığı öğrenildi.

Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyeli ailelerin ise gelişleri devam ediyor.

Öte yandan, bazı Suriyeliler Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere gidiyor.

İLGİLİ HABERLER
İdlib'de çatışmasızlık bölgesi
YEREL

İDLİB'DE ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ

BM'den Suriyelilere 14 tır insani yardım malzemesi
YEREL

BM'DEN SURİYELİLERE 14 TIR İNSANİ YARDIM MALZEMESİ
Türk Kızılayından İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine yardım
YEREL

TÜRK KIZILAYINDAN İDLİB'DEKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM

Hatay'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL

HATAY'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

HATAY'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI