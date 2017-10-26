FETÖ'nün Tekirdağ'daki "öğretmen yapılanması" davası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "öğretmen yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturma sonucunda açılan dava kapsamında, örgüt adına faaliyette bulundukları, finansal destek sağladıkları ileri sürülen 7'si tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda görülen duruşmaya 7'si tutuklu 19 sanıkla avukatları katıldı.
"Terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak" suçlarından haklarında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen 19 sanığın ifadelerinin tamamlanmasının ardından, sanık avukatlarına söz verildi.
Cumhuriyet savcısının mütalaasından sonra mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan M.A., V.E., M.A. ve M.P'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
Mahkeme heyeti duruşmayı 16 Ocak tarihine erteledi.