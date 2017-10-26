Yeşilgiresun Belediyespor'un ABD'li oyuncusu Hosley:

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GİRESUN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak Yeşilgiresun Belediyespor'un ABD'li oyuncusu Quinton Robert Hosley, deplasmandan galibiyetle döneceklerine inandıklarını belirtti.

Hosley, gazetecilere yaptığı açıklamada, rakipleri karşısında galip gelerek geçen hafta sonu kaybettikleri Sakarya Büyükşehir Belediyespor mağlubiyetinin yaralarını saracaklarına işaret etti.

İstanbul deplasmanına galibiyet için gideceklerini aktaran Hosley, "Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz kazanmak. Sakarya Büyükşehir Belediyespor yenilgisini, İstanbul deplasmanında telafi etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendisinin beklentilere cevap verme adına elinden geleni yaptığını vurgulayan Hosley, şunları kaydetti:

"Burada harika bir ortam var ve çok iyi çalışıyoruz. Ben de takıma yeni katıldım. Uyum sağlamaya çalışıyorum. Benden beklentileri de biliyorum. Cevap verme adına elimden geleni yapıyorum."