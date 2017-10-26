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"Genç mucitler proje tabanlı öğrenmeyle yetişir"

26 Ekim 2017 Perşembe, 13:29

EDİRNE (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Eyüp Artvinli, Türkiye'de mucitlerin erken yaşlarda yetişmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Mucit gençlerin yetişmesi için ilkokul, ortaokul ve lise çağında proje tabanlı öğrenme ön planda olmalıdır." dedi.

Artvinli, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda öğretmenlere yönelik düzenlenen "Edirne'de TÜBİTAK için mucit gençler yetişiyor" eğitiminde, proje yarışmalarının milli eğitimin sistemi açısından önemli olduğunu söyledi.

Günümüzde öğrencilerin proje tabanlı öğrenmeden çok test çözmeye yönelik bir sistem içerisinde kaldığını belirten Artvinli, "Öğrencileri biraz da olsa bu sistemin dışına çıkarmak, onları merak etmeye, gözlem yapmaya teşvik etmek ve yaptıkları gözlemleri bir sorunu çözmek, bu kapsamda araştırdıkları bilgileri de bilimsel bir rapor halinde sunmalarını sağlamayı teşvik etmek istiyoruz. Öğrenciler, TÜBİTAK'ın bu yıl 49.'sunu yapacağı ortaöğretim yarışmasının bölge finali ve kazanırlarsa Türkiye finaline katılma hakkı kazanabilirler." diye konuştu.

Öğretmenlerin öğrencilere bilimsel proje danışmanlığı yapacağını anlatan Artvinli, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin becerilerini geliştirerek girişimci olarak yapacakları icatlarda mucit olmalarını hedefliyoruz. Bu eğitimlerin sonucunda patent sayımızın da artacağını düşüyoruz. Temel olarak öğrencilerimizin iyi eğitim almasını istiyoruz. Mucit gençlerin yetişmesi için ilkokul, ortaokul ve lise çağında proje tabanlı öğrenme ön planda olmalıdır. Proje tabanlı öğrenmede merak eden, sorgulayan, gözlem yapan, eleştiren, analiz ve sentez yapan insanlar eğitim alırsa üniversite sonrasında bu karakterdeki girişimci insanlar ancak mucit olabilirler.

Yapılan etkinliklerde son derece umutluyuz. Türk gençliği ve Türk öğretmenleri en zeki ve en çalışkan millet. Ancak çoğu kez doğru bildiğimiz yanlışları yaptığımız için hatamızın nerede olduğunu göremiyoruz. Bazen bir yanlışı yaparak doğru bir şeye ulaşacağımızı zannediyoruz. Halbuki okullarda daha fazla proje tabanlı öğrenmeyi yaygınlaştırırsak, öğretmenlere rehber olup girdi sağlarsak bunun çıktısını öğrencilerimiz verecektir."

Artvinli genç mucitlerin proje tabanlı öğrenmeyle yetişebileceğini vurguladı.

Eğitime öğretmenler katıldı.




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