Samsun'daki cinayet davasında karar

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tuncay Tökül (34), Karabük'teki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tökül, savunmasında, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Dürüst bir insan olduğunu ifade eden Tökül, "Yolunda doğru dürüst giden bir insanım. Allah şahittir, iyiliğimin kurbanı oldum. Ailesi için her türlü şeyi yapmaya hazırım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürmek" suçundan 11 yıl 8 ay ile "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet etmek" suçundan da 10 ay hapis cezası verdi.

Samsun'da 16 ay önce Tökül ile daha önce sanığın iş yerini kundaklamaya çalıştığı öne sürülen Koray Yalçın arasında tartışma çıkmıştı. Tökül'ün tabancayla 7 el ateş ettiği Yalçın, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayda kullandığı silahla emniyete teslim olan Tökül tutuklanmıştı.