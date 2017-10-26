Kastamonu'daki FETÖ davasında karar

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen müftülük çalışanı ile örgüte yakınlığı ile bilinen yurdun çalışanına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan Kastamonu Müftülüğüne bağlı Kur'an kursunun eski öğretmeni İmran Ekin ile örgüte ait bir yurtta çalışan Ahmet Karadayı katıldı.

İmran Ekin, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Hiçbir terör örgütü ile bağının olmadığını savunan Ekin, "ByLock kullanmadım. Maddi ve teknik bir hata olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ahmet Karadayı da hakkındaki suçlamaları reddederek, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Ekin ve Karadayı'yı 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.



