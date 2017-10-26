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Adana'da cinayet

26 Ekim 2017 Perşembe, 13:47

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişi evinde sırtından bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şükrü Esen'in (76) evine giden komşuları yaşlı adamı sırtından bıçaklanmış buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, emekli olan ve tablada tuz satarak geçimini sağlayan Esen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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