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ANTALYA (AA) - Meksikalı yönetmen, yapımcı ve senarist Michel Franco, 54. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında öğrenci, oyuncu ve sanatseverlerle bir araya geldi.

Festival kapsamında Cam Piramit'te ustalık sınıfı etkinliği düzenlendi.

Brezilyalı yapımcı Ilda Santiago'nun moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte Franco, bir araya geldiği öğrenci, oyuncu ve sanatseverlere kariyeri hakkında bilgi verdi, mesleğiyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

İyi bir ekiple çalışmanın önemine işaret eden Franco, "Benden daha iyi olan insanlarla çalışmayı seviyorum çünkü göremediğim şeyleri görüyorum. Birlikte çalıştığım yönetmenlerin ne yapmak istediğine de önem veririm. Dinlemeyi çok severim. Sinematograflardan öğrendiğim çok şey var. Ekibimle aramda yatay bir iş birliği var. Kimin nihai güce sahip olduğu önemli değil." diye konuştu.

Bütçenin çok önemli olduğunu ancak düşük bütçelerle de çok iyi işler çıkarılabildiğini anlatan Franco, hedefinin Hollywood olmadığını, çeşitli ülkelerde ilginç filmler yapmayı sevdiğini söyledi.



- "Film yapmak bir yaşam şekli"

Film yapmanın kendisi için bir yaşam şekli olduğunu vurgulayan Franco, kafasının sürekli bir sonraki filmin nasıl yapılması gerektiğiyle meşgul olduğunu bildirdi.

Aklındaki senaryoyu çekememenin sinir bozucu olduğunu belirten Franco, "Basit düşünen bir insanım. Bir sonraki filmim için her şey yolundaysa bu benim için çok mutluluk verici. Oyuncu ile film arasında duygusal bağ oluşması çok önemli. Yönetmen ile aktörün gördüğü film aynı değilse sonuç kötü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Franco, şunları kaydetti:

"Meksika'da çok sağlıklı, iyi bir toplum var. Aynı zamanda Meksika çok fazla sorunu olan bir ülke. Meksika sineması kendini sürekli yeniliyor, çünkü bizim gerçeğimiz çok karmaşık. Bunları görür, film yaparsınız. Los Angeles'a gitmek istemem kolay kolay. Çünkü ülkemde çok sorun, çok sıkıntı var. Bu bize ilham veriyor. Kendi ülkemde anlatmak istediğim çok hikaye var. Birçok ülkenin çok sıkıcı bir sineması var çünkü o ülkelerde hayat sıkıcı. Ama bir gün onlar patlayacak. Bugün mesela ABD, Trump ile çok daha ilginç bir hale geldi. ABD'de insanlar kızgın, o yüzden durum daha ilginç hale geliyor sosyopolitik seviyede."