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KARABÜK (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Dünyanın En Pahalı Baharatı Safranbolu Safranı Yayım Projesi" kapsamında, "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

Karabük Vali Yardımcısı Osman Yenidoğan, Aşağı Çiftlik köyünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, safranın büyük bir zenginlik olduğunu söyledi.

Tarımsal üründe başarılı olmak için erkenci olunması gerektiğini ifade eden Yenidoğan, "Erkenci, geçici ya da ürününüzün özel bir avantajının olması lazım. Son yıllarda coğrafi ürün tescilleri ve yöresel ürünler çok önemli yer tutmaya başladı. Bu anlamda Safranbolu özel bir kültür, özel bir yapı, üzerine safran gibi bir bitkiyle taçlanmış olması işin en büyük güzelliği." diye konuştu.

Karabük Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Şahin de Karabük tarımı için spesifik bir önemi olan Safranbolu safranının, dünyanın en pahalı baharatı olma unvanını taşıdığını belirtti.

Karabük'te safran üretimini artırabilmek amacıyla yoğun bir çalışma yapıldığını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayımlar Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye'de desteklenen iki projeden biri de budur. Proje kapsamında Karabük Ziraat Odası ile bir ekip oluşturduk. Bu ekiple çiftçilerimize eğitimler verdik. Üretimi artırabilecek yöntemlerin hepsinin uygulanabilirliği gözlemlendi."

Etkinlik kapsamında safrandan yapılan "zerde" pişirildi, protokol üyelerinin katılımıyla safran hasadı yapıldı.