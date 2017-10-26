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Kuşatma altındaki Doğu Guta’ya yardım

26 Ekim 2017 Perşembe, 14:22

HATAY (AA) - Suriye rejimi tarafından kuşatma altında tutulan Doğu Guta’da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca bin adet gıda kolisi dağıtılacak.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır rejim tarafından kuşatma altında tutulan Doğu Guta bölgesinde gıda ve ilacın önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı Doğu Guta’da bebeklerin ihtiyaç duydukları besin ve ilaçları alamadıkları için hayatlarını kaybettiğini anlatan Tosun, "İHH İnsani Yardım Vakfı, acil yardım çalışmaları kapsamında Doğu Guta bölgesinde bin adet gıda kolisi dağıtacak. Siviller açlık ve ölümle karşı karşıya kaldılar. Son günlerde besin ve ilaç ihtiyaçları karşılanamadığı için bebek ölümleri de başladı. Doğu Guta’ya yardım ulaştırmak için çalışmalara başladık. Mazlumları yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Tosun, bölgedeki aşevini en kısa sürede faaliyete geçirerek buradaki siviller için sıcak yemek çıkartmaya gayret edeceklerini kaydetti.

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